Naisen sydäntä lähellä teini-iästä vanhuuteen – Lue vinkit, miten välttää virheitä rintaliiviostoksilla

Rintaliivimalleissa on varaa valita. Muotoon ommeltujen, fyllittömien liivien lisäksi on topattuja liivejä, joissa on vanua kahden kankaan välissä ja rintoja ylöspäin työntäviä push-up liivejä paksuine fylleineen. Uusimpia ovat spacer-liivit, joissa on ilmakerros kahden kankaan välissä, mutta ei vanua. Carola Jokihaaran mukaan ne sopivat erityisesti T-paitojen alle. Emma Takalo