Naiset laulavat jazzia, miehet bluesia – Vaasan kävelykadulla kuullaan taas ilmaiskonsertteja kesän ajan

Useita naissolisteja

Tuttuun tapaan eri kokoonpanoissa soittaa paikallisia muusikoita Vaasan seudulta ja Pohjanmaalta.

Esiintyjäkaartissa on paikallisesti hyvinkin tunnettuja kokoonpanoja, kuten Allan and the Astronauts, Wasa Groove Unit, Cotton Blues Band ja Jockefeller Jazz Quartet.

Viime kesäksi yleisö oli toivonut jazzkonsertit järjestävältä Vaasa Jazz Club ry:ltä erityisesti vokaalijazzia. Laulajia on tämänkin kesän ohjelmistossa runsaasti, varsinkin naisvokalisteja.

– Esimerkiksi Reija Lang, Mariam Sandhu ja Rebecca Varhama, joka esiintyy kesäkuussa Wasa Lux -kokoonpanon solistina. Elokuussa Varhama laulaa vielä Tribute to Eva Cassidy -konsertissa, kertoo Pia Lahdenmäki Vaasa Jazz Clubista.

Blueskonserteissa kuullaan sitten enemmän miessolisteja.

Tosin AEG & the Domestic Engines -yhtyeen laulaja on basisti Anna-Karin Berg, ja bluesiltojen päätöskonsertissa 22.8. esiintyvän Leonard’s Family Bandin solistina kuullaan nuorta vaasalaislupausta, Emmi Haapaniemeä.

Tero Laari Waasa Blues ry:stä muistuttaa, että välttämättä kaikkina tiistai-iltoina ei kuulla tiukkaa bluesia, vaan useampikin yhtye soittaa monipuolisesti roots-musiikkia, siis myös soulia, funkia, rokkia ja saattaapa jokunen kappale olla kantriakin.

Kesän jazzillat päättyvät 24.8., jolloin on päätösjamit.