”Nauttikaa hetkestä, olkaa intohimoisia ja pitäkää hauskaa”

Junnuliigan toteutus hyvällä tasolla

VPS:n junioritoiminta on yksi parhaista Suomen laatuluokitusjärjestelmässä. Myös Bashkirov kehuu Junnuliigan toiminnan laatua. Hän pitää myös Suomen nuorten ja lasten jalkapallotapahtumia loistavina.

– Muistan matkustaneeni lapsena monia kertoja Suomeen futisturnauksiin. Täällä on hyvä yhteishenki. Kaikilla on oikeat pelivälineet ja jokainen on osa isoa tiivistä joukkuetta, Bashkirov kertoo.

Futiskonkarin mukaan niin valmentajilla ja vanhemmilla kuin muillakin sosiaalisilla tahoilla on tärkeä rooli lasten innostamisessa. Jalkapallokipinän lietsomista ei Bashkirovin mukaan saisi lopettaa lapsuusvuosien jälkeen. Hän haluaakin muistuttaa kaikkia jalkapalloilijoita nauttimaan harrastuksesta.

– Jalkapallossa on kyse hauskanpidosta, nauttikaa siitä. Olkaa intohimoisia ja ennen kaikkea pitäkää hauskaa, Bashkirov summaa.

Seuraava Junnuliigan peli-ilta pidetään keskiviikkona 3.8. Lemonsoft Stadionilla.

Linnea Vatunen