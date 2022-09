Neljä vaasalaisbändiä pistää jalat vipattamaan – Nostalginen 1960-luku palaa Strampenille

Tuttuja kappaleita ja yllätyksiä

Soittajat pitävät tarkan soittolistan toistaiseksi salassa, mutta illan aikana kuullaan kuulemma tuttuja säveliä ja maailmantähtien musiikkia.

Yllätyksiäkin on luvassa.

Nähdäänkö vastaavia nostalgiailtoja jatkossakin?

– Ei ole vielä puhuttu asiasta, katsotaan. This could be the last time, saattaa olla viimeinen kerta, Niemi kuittaa rokkimiehen elkein.

Back to the 60’s

La 17.9. klo 21 Strampenilla

The Wantons, The Saints, The Flames ja The Slippers.