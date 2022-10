Neljän hautausmaan risteys kertoo Vaasan seudun tarinaa

Mielisairaalan potilaiden hautoja

Mariegårdissa on viimeinen leposija myös monilla Vanhan Vaasan mielisairaalan potilailla. Heitä haudattiin sinne vielä 1970-luvulla.

Näitä hautoja on paljon, ja niillä on pienehkö laatta, johon on kaiverrettu vainajan syntymäpaikka ja kuolinpitäjä. Syntymäkuntina vilisee länsisuomalaisittain kaukaisten pitäjien nimiä.

– Näin ei toimita enää, vaan potilaat haudataan kotikuntiinsa, Löfvik kertoo.