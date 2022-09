Nepalilaista on tarjolla taas – ”Nykyään asiakkaat haluavat mausteisia, tulisia ruokia”

Nepalissa syödään linssipataa

Ravintolan valmistamat kastikkeet ovat samantapaisia kuin kotimaassa syödään, paitsi butter chicken eli kana kermakastikkeessa. Kermaa ei juuri käytetä Nepalissa ruuanlaitossa.

Lihaa ei Nepalissa syödä niin paljon kuin Suomessa. Eniten on tarjolla eri tavoin maustettua linssipataa eli dal bhatia. Sitä syödään niin aamulla, päivällä kuin illallakin.

Entä mitä tarkoittaa ravintolan nimi Sunsari?

– Sunsari on alue, jolla olen kasvanut. Se on kaunista aluetta, jonka läpi virtaa suuri joki. On vuoria ja temppeleitä, Sharma kertoo.