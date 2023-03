Nunnia ja konnia kaupunginteatteriin

Teatterin vakinäyttelijä muuntautuu Jorma Ollilaksi

Pienellä näyttämöllä tulee lokakuussa ensi-iltaan Mika Myllyahon näytelmä Kaaos. Se kertoo mustan huumorin keinoin kolmen naisen arjen ajautumista kaaokseen. Ohjaaja on Liila Jokelin.

Marraskuussa suurelle näyttämölle valmistuu tuore kotimainen näytelmä, Sami Keski-Vähälän Nokia. Se on tarina matkapuhelinjättiläisen noususta ja tuhosta.

– Suomalainen nykymyytti paisuu lähes kalevalaisiin mittoihin. Ensin valloitetaan maailmaa, ja sitten järkähtämättömäksi kuviteltu asema menetetään, kuvailee ohjaaja Aleksis Meaney.

Hän sanoo, ettei näyttämölle ole tulossa historian oppituntia.

– Esitys on draaman ja huumorin täyttämä vuoristorata, jopa jännitysnäytelmä meidän suuresta tarinastamme.

Jorma Ollilan roolissa on Jorma Tommila.

Syksy alkaa Herra Hakkaraisen satutuokiolla, jota pitää Jorma Tommila. Esitys on suunnattu 4–7-vuotiaille ja teatteriesitysten lisäksi sitä voi tilata kouluihin ja päiväkoteihin.

– Syksyllä minulle on tulossa mielenkiintoinen roolipari. Herra Hakkaraisesta on aika pitkä matka Ollilaan. Toivottavasti he tulevat toimeen keskenään, naureskelee Tommila.