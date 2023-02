Nuorisovaltuuston uusi puheenjohtaja on Aaro Helo

Läsnäolo- ja puheoikeus valtuustossa

Nuorisovaltuuston tavoitteena on tuoda nuorten näkökulmaa esiin päätöksenteossa.

Nuorisovaltuustolla on edustus eri lautakunnissa puhe- ja läsnäolo-oikeudella, ja jäsenten tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja.

Lisäksi nuorisovaltuusto jakaa aktivointirahaa omaehtoisen harrastamisen edistämiseksi.

Tällä kaudella nuorisovaltuustolla on puhe- ja läsnäolo-oikeus myös kaupunginvaltuuston kokouksissa.

– Se on todella iso juttu, sillä sen eteen on taisteltu vuosia. Meidän edustajamme saaminen kaupunginvaltuustoon merkitsee paljon nuorisovaltuustolle ja vaasalaisille nuorille. Meillä on nyt näkyvä paikka, jossa vaikuttaa, kertoo Helo.