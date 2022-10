Nuorta vaasalaista taidetta – Kuvataideopetusta juhlitaan kilpailulla ja seminaarilla

Vaasan taideyhdistys on tänä vuonna järjestänyt vaasalaisille koululaisille suuren piirustuskilpailun nimeltä Viiva elää.

Kilpailuun tuli 538 teosta 17 koulusta. Mukana on piirtäjiä aina ensimmäisestä luokasta toiselle asteelle.

– Tulos on erinomainen, iloitsevat Vaasan taideyhdistyksen hallituksen jäsenet Aimo Nyberg ja Sirpa Sainio.

– Digitaalinen aika on täynnä audiovisuaalisia elämyksiä. Halusimme korostaa kilpailussa perinteisten piirtimien käyttöä, lisää Nyberg.

Eläkkeellä olevana kuvataiteen opettajana hän on huomannut, että lasten ja nuorten kuvataidenäyttelyjä järjestetään nykyään harvoin.

– Viiva elää -kilpailua voidaan pitää isona tapahtumana ja tärkeänä satsauksena kuvataidekasvatuksen arvostuksen nostamiseksi.

Viiva elää -kilpailuun lähetetyt teokset ovat nyt esillä Taikonilla kasarmialueella 4.11. saakka.

Yhdelle seinälle on koottu noin sata teosta, jotka on valittu osallistumaan kilpailuun eri ikäkausien sarjoihin. Raati on painottanut intoa tekemiseen ja kädentaitojen harjoitteluun sekä puhuttelevaa aihevalintaa.