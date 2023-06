Nyt ei Laihialla ole nuukailtu – Pohjanmaan suurin K-supermarket on lähes 10 miljoonan euron investointi

Upouusi pytinki näkyy kauas, eikä ihme. Pinta-alaltaan Pohjanmaan suurin K-supermarket on noussut Laihialle Ratikyläntien varteen, valtateiden risteysalueen lähelle.

– Meillä on tilaa 1 500 neliötä. Kaupan lisäksi meillä on asiamiesposti, Matkahuollon pakettiautomaatti ja Veikkauksen toimipiste. Saman katon alle meidän kanssamme muuttaa myös Laihian Alko, kertoo K-supermarket Laihian kauppias Tony Bengs.

Hän pyörittää vaimonsa Elina Bengsin kanssa liikettä, joka avataan juhlallisesti torstaina 8.6. kello 10.

– Avajaisia juhlitaan koko loppuviikko. Torstaina meillä on täytekakkukahvit, perjantaina grillataan makkaraa pihalla, ja lauantai on lasten päivä. Silloin on pomppulinna ja Sipi-pelle esiintyy.

Keskon ja Bengsien sijoitukset uuteen K-supermarketiin ovat yhteensä vajaat 10 miljoonaa euroa.