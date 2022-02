Nyt saa taas harrastaa: "Tämähän käy psyykelääkkeestä"

Kansalaisopiston Alman pilates-ryhmä on lattialla selinmakuulla. Ohjaaja Tarja Tekoniemi kehottaa jumppaajia avaamaan jalat V-asentoon ja venymään.

Ryhmä on nyt rajoitusten jälkeen ensimmäistä kertaa lähiopetuksessa kevätlukukaudella.

– On aivan ihanaa, olen niin odottanut tätä. Viime kerta striimattiin, ja sekin meni ihan hyvin, mutta kyllä on parasta olla täällä muiden kanssa. Silloin on koko porukka hengessä mukana, ja tulee tsempattua enemmän kuin yksin kotona, sanoo Merja Martin.

Etäopiskelukin on tuttua. Hän harrastaa espanjan opiskelua kahdessakin eri ryhmässä. Ne ovat jatkuvasti etänä Zoomin kautta.

– Niin on ollut jo puolitoista vuotta. Siinä se toimii hyvin, ja siitä on tullut ihan luonnollista. Kaikilla on kamerat päällä, näemme toisemme.