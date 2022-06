Nyt vesille pääsevät kaikki - Vaasan pursi- ja veneseurat tarjoavat ilmaisia venekyytejä

Ei vain juppien harrastus

Korona-aikana kotimaan matkailu lisääntyi, ja myös purjehdus- ja veneilyharrastus on nyt suositumpaa kuin aikoihin.

Uudet, valmistuvat veneet menevät kuin kuumille kiville, ja käytettyjenkin hinta on noussut kovasti, kun kysyntä on nyt niin suurta, konkariveneilijät sanovat.

Pakkanen, Still ja Pörsti haluavat poistaa veneilystä ja purjehduksesta juppi-leimaa.

– Joillakin meidän jäsenillämme on veneitä, joista he ovat maksaneet 3 500–4 000 euroa. Sillä pääsee hyvin alkuun. Veneiden hintahaitari on suuri, ihan niin kuin missä tahansa harrastuksessa, Pakkanen sanoo.

Harrastuksen alkuun pääsee, vaikka ei heti edes ostaisi omaa venettä.

Esimerkiksi Wasa segelförningillä on veneitä ja lapsille jollia, joita voi vuokrata.

Seurat järjestävät myös koulutusta. Merenkyntäjillä on parhaillaan meneillään alkeiskurssi lapsille ja nuorille, Wasa segelföreningillä on alkeiskurssi aikuisille, ja myöhemmin kesäkuussa alkavat lastenkurssit.

Vaasan työväen purjehdusseura järjestää puolestaan kokeneille vesillä kulkijoille erikoiskoulutusta, yösuunnistusta veneellä.