”Olemme oikealla alalla” – Rannikko-Pohjanmaan yrittäjäpalkinnot osuivat kahdelle hyvin erilaiselle yritykselle

Työntekijöistä tuli omistajia

PAV on pysynyt uskollisena oman alueensa yksityisasiakkaille, vaikka se on kasvanut rivakasti Ruotsissa ja Norjassa. Viime vuonna yritys sai valmiiksi ison urakan Närpiössä. PAV vaihtoi lähes 3 000 katuvaloa ledeihin.

Kull on työskennellyt yrityksessä yli 20 vuotta. Hän aloitti asentajana edeten työnjohtajaksi ja projektipäälliköksi.

– Tulin suoraan koulusta.

Yksi omistajista hänestä tuli vuonna 2015, jolloin yrityksessä tehtiin sukupolvenvaihdos. Muita omistajia ovat veljekset Nicklas ja Christoffer Nordström sekä Mikael Antell.

Yritys otti ison askeleen vuonna 2008, jolloin sille avautui uusi markkina-alue Ruotsin vesivoimalaitosasennuksista. Ensimmäiset asennukset tehtiin alihankintana ABB:lle.

Seuraava harppaus oli tuulivoimapuistoasennusten aloittaminen Suomessa. Yritys tekee voimalaitosasennuksia Vaasan seudun suurten yritysten alihankkijana. Tällä hetkellä on menossa vesivoimalatyömaita Uumajan seudulla. Yrityksellä on tytäryhtiö PAV Norway AS ja sivukonttori Ruotsissa.

Vuonna 2021 liikevaihto oli 6 miljoonaa euroa ja tänä vuonna samaa luokkaa. Yrityksellä on noin 30 työntekijää.