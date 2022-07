Olympiamitalisti ei lepää kesälläkään – Vaasalainen Joni Mäki treenaa kesällä tasatyöntöä ja kasvattaa voimaa

Vaasalaiselle hiihtäjälle Joni Mäelle viime kausi oli menestyksellinen. Kauden huipentumana Mäki sai parisprintistä olympiahopeaa Pekingissä yhdessä Iivo Niskasen kanssa.

Pohti Skiteamia edustava urheilija treenaa nyt kesällä ahkerasti ja on luottavaisin mielin menossa kohti tulevaa kautta.

Kesätreeniohjelmaan kuuluu monipuolisesti juoksua, rullahiihtoa ja pyöräilyä. Viikossa tulee keskimäärin 18–23 tuntia harjoitusta. Lisäksi Mäki tekee voimaharjoittelua.

Mäen mukaan treenit ovat sujuneet mukavasti. Edellisen kauden lopulla oli pieni tauko, jonka jälkeen harjoittelu on jatkunut uutta kautta silmällä pitäen.

Vaikka menestystä on tullut viime vuosina, Mäki löytää siitä huolimatta itselleen monia kehityskohteita.

– Kehityskohteet riippuvat aina vähän siitä, mitä ensi kaudella on luvassa. Talvella 2023 on perinteisen MM-sprintti, joten tasatyöntöä ja tekniikkaa olen treenannut. Myös lihaskestävyyteen on panostettu, Mäki kertoo.