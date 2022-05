Oma menestyskirja näyttämölle: "Tämä on minun lapseni, joten teen kaiken itse"

Wasa Teaterin johtaja, ohjaaja, näyttelijä ja kirjailija Ann-Luise Bertell taipuu moneksi. Moniosaajalla ei juuri luppoaikaa ole, sillä kirjoittaminen ja teatterin tekeminen pitävät hänet kiireisenä.

Tänä vuonna kaksi Bertellin romaania julkaistaan suomeksi käännettyinä. Kotiseututrilogian aloitusosa Ikävän jälkeen ilmestyi keväällä, ja trilogian päätösosa Glöm bort din saknad ilmestyy syksyllä nimellä Ikuinen kaipuu.

Sarja kiertyy Bertellin suvun ympärille ja sijoittuu pääosin Vöyrille, jossa Bertell itsekin asuu.

Seuraavaksi aiheena on oma lapsuus

Sarjan ensimmäisen osan päähenkilön esikuvana on ollut Bertellin isoäiti. Syksyllä ilmestyvän kirjan päähenkilö on puolestaan saanut vaikutteita Bertellin äidistä. Bertell toteaa kuitenkin, että suurin osa uusimman teoksen tapahtumista on keksittyjä.

– En ole haastatellut äitiäni kirjaa varten. Ajattelin, että tarinan täytyy olla oman mielikuvitukseni tuotosta, ovathan äitini ja hänen siskonsa vielä elossa.

– Olen lainannut tekstiin enemmän itsestäni kuin äidistäni, mutta tietenkin äitini on jollain tavoin mukana. Seuraavassa kirjassa luultavasti kirjoitan itsestäni ja lapsuudestani ja jatkan suvun historian kuvaamista, Bertell miettii.