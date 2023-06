Onkilahden ulkokuntosalissa Vaasassa on upeat puitteet liikkumiselle

Vaasalaiset ovat saaneet Onkilahden puistoon ulkokuntosalin, josta löytyy laitteita ja telineitä moneen makuun.

Maksutonta opastusta laitteiden käytössä saa heinäkuun loppuun saakka aina tiistaisin kello 11.30–12.15. Tuolloin paikalla on Vaasan kaupungin liikuntapalveluiden liikuntaneuvojia opastamassa laitteiden käytössä.

Laitteet soveltuvat erilaisille liikkujille

Uudessa ulkokuntosalissa on Davidin kotimaiset ulkokuntosalivälineet, hyppyaidat, street work out -telineet, painonnostotanko sekä 50 metrin pituinen juoksurata.

– Laitteet ovat erittäin laadukkaita ulkokuntosalivälineitä. On hienoa, että saimme Vaasaan tämäntasoisen, matalan kynnyksen liikuntapaikan, hehkuttaa liikuntatoimenjohtaja Mika Lehtonen tiedotteessa.

Laitteissa on säädettävät painoyksiköt, ja ne soveltuvat niin kuntouttavaan treeniin kuin tavoitteelliseen ja kovaankin treeniin.

Street workout -telineessä on apinapuut, leukapuomit, puolapuut ja voimistelurenkaat, joten se soveltuu tehokkaaseen koko kehon treenaamiseen.

Kaikissa ulkokuntosalin laitteissa on opasteet, joissa on käyttöohjeet. Lisäksi opasteissa on QR-koodi, jonka avulla löytyy tarkempaa tietoa laitteen käyttömahdollisuuksista.