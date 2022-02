"Olitko itse hyvä koulussa?" - Hietalahden koululaiset haastattelivat opetusministeriä

Jännitys on käsinkosketeltavaa Hietalahden koulun luokassa, johon on viritetty Teams-yhteys Helsinkiin opetus- ja kulttuuriministeriöön. Koulun toimittajakerholaiset odottavat paikalle opetusministeri Li Anderssonia (vas.). Hänen erityisavustajansa on saapunut linjoille, joten lähellä ollaan.

Yksi poika rikkoo hiljaisuuden: ”Tunteeko presidentti tämän?”.

Kyllä varmasti tuntee, onhan hän nimittänytkin hallituksen, kuuluu opettajan vastaus.