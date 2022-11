Opiskelijaboksista kuvernöörin residenssiksi – Maaherrantalolla on monipolvinen historia

Seinäjokelainen ruukinpatruuna Gustaf August Wasastjerna tilasi lääninarkkitehti Carl Axel Setterbergiltä piirustukset kaupunkitaloaan varten Vaasaan osoitteeseen Koulukatu 2.

Rakennus valmistui vuonna 1865. Wasastjerna oli ajatellut taloa perheelleen ja erityisesti kaupungissa opiskeleville lapsilleen.

Setterbergille tyypillinen, uusgotikkaa henkivä rakennus torneineen nousi näyttävälle paikalle. Ennen rantamyllyn aikaa se myös näkyi kaupungin siluetissa meren suunnalta.

Rakennuksen pohjakaava on epäsäännöllinen, mikä tekee Koulukadun ja Museokadun fasadeista hyvin erimuotoisia. Rakennus on osittain kaksi- ja osittain kolmikerroksinen. Ikkunoiden muodoissa ja ryhmittelyssä on suurta vaihtelua.

Talon rakennustiilet sanotaan tuodun Ahvenanmaalta, Bomarsundin puretusta linnoituksesta. Kierrätys ei siis ole mitään uutta. Jotta talon seinistä saatiin siistit, ne oli rapattava.