Oppaiden ensi vuoden kalenteri esittelee Vaasan kaupunginosia

17 kaupunginosaa

Vaasassa on kaupunginosia liki 40, mutta kalenterissa on kuukausia vain 12. Miten työryhmä päätti, mitkä alueet otetaan mukaan?

– Me neljä valitsimme itse, mistä kaupunginosasta kukin oli kiinnostunut. Esimerkiksi minua kiinnostavat Vaskiluoto ja Suvilahti, jossa olen itsekin asunut, kertoo Wallius.

– Se on hyvä puoli tässä urakassa, että kun on useita tekijöitä, on eri kiinnostuksen kohteita, täydentää Reinikainen.

Kalenteriin mahdutettiin kaikkiaan 17 kaupunginosaa, koska monet alueet ovat lähekkäin.

Tällä konstilla esimerkiksi tammikuun kohdalla esitellään Palosaari ja Vikinga, huhtikuussa Gerby ja Västervik, elokuussa Suvilahti ja Korkeamäki.

Kalenterissa esitellään tiiviisti kunkin kaupunginosan historiaa ja toimintoja, joita siellä on nykypäivänä. Kaikista ei ole yhtä paljon kertomista.

Esimerkiksi Palosaaren historia on pitkä ja monivaiheinen, mutta Korkeamäen tarina on vain muutaman rivin pituinen. Tärkeää oli saada Vähäkyrö mukaan omana kaupunginosanaan.

– Kaiken kaikkiaan tämä kalenteri on iso tietopläjäys tästä kaupungista, Reinikainen kehaisee.

Työläs, mutta palkitseva

Oppaat ovat luonnollisesti tietopankkeja itse, koska opastavat kymmeniä turisti- ja muita ryhmiä ympäri Vaasaa vuosittain.

Kalenteria varten he silti haalivat ja tarkistivat tietoa lukuisista Vaasan historiaan liittyvistä kirjoista ja muista lähteistä.

– Onhan tämä kalenterin tekeminen työläs urakka, mutta myös erittäin palkitsevaa sitä on tehdä, hymyilee Reinikainen.

Kalenterista on otettu 250 kappaleen painos, ja sitä voi ostaa oppailta. Tuotto menee oppaiden koulutukseen.