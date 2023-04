Pääsiäinen kuljettaa surusta iloon – opettele pääsiäisen sanasto ja perinteet

Kielloista karvevaaleihin

Pitkäperjantain tapahtumat olivat todellisuutta parituhatta vuotta sitten. Kristilliset kirkot muistuttavat pääsiäisestä pitämällä hiljaisella viikolla ja pääsiäisen jälkeisellä viikolla lukuisia jumalanpalveluksia, hartauksia, konsertteja ja muita tapahtumia.

Pitkäperjantai on kirkkovuoden ainoa surujuhla, sillä silloin on Kristuksen ristiinnaulitsemis- ja kuolinpäivä. Jeesuksen risti on kristitylle anteeksiantamuksen, sovinnon ja toivon merkki. Jeesus kantoi ristille koko maailman synnin ja avasi tien ikuiseen elämään.

Kirkoissa vietetään pitkäperjantaina sanajumalanpalvelus ilman ehtoollista. Kellot ja urut ovat hiljaa. Alttarilla on vain ristiinnaulitun krusifiksi. Kukkina käytetään pelkästään viittä punaista ruusua, jotka symboloivat Jeesuksen viittä haavaa. Päivän liturginen väri on musta. Kirkon alttari ja saarnatuoli on verhottu mustaan.