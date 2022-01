Näin pelastetaan ruokaa – Seurasimme päivän Vaasan ruoka-apua, yksi asia yllätti

Viikoittain on mukana noin 80 vapaaehtoista tekemässä töitä. 90 prosenttia heistä on eläkeläisiä. Kuntouttavan työtoiminnan kautta on kolme työntekijää.

– Pärjäämme, mutta uudetkin vapaaehtoiset ovat tervetulleita. Koronarokotus on ehtona, mutta esimerkiksi hygieniapassia ei tarvitse olla, riittää että vastuuhenkilöillä on, sanoo Åsvik.