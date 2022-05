Paljon ilmaiskonsertteja eri puolilla kaupunkia – Kuorofestivaalin nonstop-konserteilla uusi paikka

Pääesiintyjiä ovat laulukollektiivi Sabrina ja saarten tyttäret, joka esittää Ritzissä Kalevalan Ainon tarinaan perustuvan monitaiteellisen teoksen sekä suomenruotsalainen mieskuoro Akademiska sångföreningen Helsingistä.

Se esiintyy lauantaina omassa konsertissaan Vaasan kirkossa ja on mukana myös sunnuntain päätöskonsertissa.

Mendelinin tytär koonnut avajaiskonsertin

Avajaiskonsertissa helatorstaina kunnioitetaan perustajan ja pitkäaikaisen tuottajan Erkki Mendelinin muistoa. Mendelin menehtyi vuosi sitten. Konsertin ohjelman on koonnut tytär Jenny Mendelin, joka toimii itsekin kuorokentällä.

Konsertissa esiintyy 12 kuoroa, joista suurin osa on vaasalaisia. Lopuksi kuullaan suurkuoron esitys. Mukana ovat myös Mendelinin työpari, entinen taiteellinen johtaja Martti Tiainen sekä festivaalin pitkäaikainen juontaja Jukka Nieminen.

– Kuorot ovat lähettäneet tervehdyksiä ja amerikkalainen Sterling-kvartetti osallistuu videoyhteyden välityksellä, Nyqvist kertoo.

Mendelinin merkitys festivaalille on suuri.

– Ilman häntä koko festivaalia ei olisi. On todella kunnioitettava saavutus, että hän sai luotua festivaalin, joka on vielä 30 vuoden jälkeen voimissaan. Se on vaatinut sydämenpaloa. Erkki loi hengen, joka kantaa edelleen.