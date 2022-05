Palosaaren sundiin uusi ravintola kesäterasseineen

Neljä yrittäjää

Hanketta ajavan osakeyhtiön taustalla on neljä vaasalaista: Sebastian Sahlberg, Robert Lundström, Martti Sahala ja Veli-Pekka Hannula.

Sahlbergin ja Lundströmin päivätyö on tällä hetkellä yrittäjyyden ohella teknisessä teollisuudessa Vaasassa. Sahala ja Hannula ovat pitkän linjan ravintola-ammattilaisia.

Sahlberg kertoo, että idea veneilyä tukevasta ravintolatoiminnasta syntyi yhdessä Lundströmin kanssa jo vuonna 2018. Seuraavana vuonna alkoivat neuvottelut tontin omistavan Vaasan Merikampus Oy:n kanssa. Yliopiston ja kaupungin omistama yhtiö vuokraa tontin Wasa Marinalle.

– Saimme Vasekin kautta tiedon, että Sahala voisi olla kiinnostunut tällaisesta ravintolakonseptista. Näin kävi, ja hän houkutteli mukaan kollegansa Hannulan, kertoo Sahlberg.

Viitisen vuotta sitten keittiömestari Sahala vaihtoi yli 30 vuoden uran autokorjaamon perustamiseen yhdessä poikansa Julius Sahalan kanssa.

– Välillä piti ottaa etäisyyttä, mutta ammattitaitoa olen pitänyt yllä ja seurannut alaa.

Hannula on harjoittanut ravintolatoimintaa monessa eri paikassa Vaasassa. Tällä hetkellä hän on keskittynyt lentoasemalle.

– Haluan vielä jättää kädenjälkeni tähänkin kaupunkiin.

150 ravintolapaikkaa

Wasa Marina rakennuttaa kampusrantaan kaksikerroksisen, 481-neliöisen makasiinirakennuksen, johon mahtuu 150-paikkainen ravintola keittiöineen sekä sauna- ja kokoustiloja.

Uudisrakennuksen läheisyyteen jää 1800-luvulla rakennettu makasiinirakennus, joka siirtyy yhtiön omistukseen. Makasiinille tehdään kevyt peruskunnostus, jotta sitä voidaan käyttää varastotilana ja kesäisin myös katuruuan myyntiin sekä virvokkeiden anniskeluun talojen väliin jäävälle terassille.

Vaasassa on jo valmiina muutamia merihenkisiä keitaita ja lisää on tulossa tänä kesänä. Sahlberg on luottavainen, että Palosaarella on kysyntää uudentyyppiselle paikalle.

– Alueella on todella paljon yrityksiä sekä kouluja opiskelijoineen ja henkilökuntineen. Turistien ohella nämä muodostavat pääasiakaskuntamme, mutta Vaasasta puuttuu veneilijöitä palveleva piste.

Yrityksen tavoitelistalle onkin kirjattu muun muassa vierasvenesatama, hyvin varusteltu laituri, välinevuokraamo, meribussi, erilaisia tapahtumia, ympäri vuoden avoin uimapaikka, latuverkosto jäälle sekä ruoka-annosten ja -tarvikkeiden noutopaikka saaristolaisille.

Sahala kertoo, että yritys aloittaa työntekijöiden rekrytoinnin heti rakennusvaiheen alettua.

– Kokonaisvahvuus tulee olemaan lähellä neljääkymmentä, ynnäilee Hannula.