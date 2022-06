Palosaaren torilla tapahtuu: Lilliputti-ajelua, musiikkia ja karnevaalitunnelmaa

Torille saa tulla myymään

Palosaarella on vahva kaupunginosaidentiteetti. Avajaispäivänä nostetaan oma lippu salkoon ja Palosaaren pormestari Heimo Hokkanen pitää puheen.

Torilla on myyntiä, muun muassa kirpputoritavaraa käsitöitä, asukasyhdistyksen tuotteita ja työväenmuseon julkaisuja. Lisäksi on esittelypisteitä.

– Torille voi tulla kuka tahansa myymään, eikä maksa mitään, mutta oma pöytä tarvitaan, Koski vinkkaa.

Ohjelmassa on huomioitu myös lapset. Lilliputti-junalla voi torstaina ajella pitkin Palosaarta. Lisäksi on temppurata ja lastennäytelmä. Myös VPK:n paloauto on näytillä.

Kirjasto on auki pidennetyin aukioloajoin. Siellä on suuri poistokirjamyynti ja lapsille piirrettävää.

– Olemme Palosaarella todella iloisia, että kirjasto saatiin säilymään. Se on kova juttu. Tavoitteena on viikonloppuisin auki oleva omatoimikirjasto, Koski sanoo.

Seurakunta osallistuu järjestämällä kaksi tilaisuutta. Keskiviikkona Palosaaren kirkossa pidetään lasten kirkkosuunnistus.

– On tärkeää, että lasten kanssa pääsee käymään koronarajoitusten jälkeen sisällä kirkossa, Palosaaren-Gerbyn alueesta vastaava pappi Terhi Nissilä huomauttaa.

Torstaina on pihalla Tilkkutäkki, jossa on musisointia, nuoren seurakunnan veisuja ja puhetta. Paikalla on myös seurakunnan vastine Palosaaren pormestarille, Palosaaren piispa, joka on Jouko Saraste.