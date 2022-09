Pappi Hovinen uhkuu pelihaluja – Tällaiset ovat maalivahdin suunnitelmat

Neljäs kausi Sportissa

Hovinen on 34-vuotias. Hän aikoo pelata maalivahtina niin kauan kuin suinkin pystyy.

– Iän myötä huomaa, että on pakko kiinnittää yhä enemmän huomiota ravintoon ja siihen, että unenlaatu on hyvää. Lisäksi fysiikkaharjoittelu ja kehon huoltaminen, kuten venyttely, on tärkeää. Olen löytänyt itselleni sopivat harjoitteet ja liikkeet. Kaikille ei sovi samanlaiset liikkeet ja treenit.

Alkava kausi on Hoviselle neljäs Vaasan Sportissa. Hänen sopimuksensa päättyy ensi huhtikuun lopussa.

Pelaapa Hovinen vielä vuoden, viisi tai kymmenen, hänellä on jo selvät suunnitelmat sille ajalle, kun peliura loppuu.

Hovinen on opiskellut toimittajaksi. Viime talvena hän toimi Vaasa-lehdessä avustajana kirjoittaen joitakin juttuja, ja hänellä oli myös oma Papin kyydissä -blogi Vaasa-lehden verkkosivulla.

– Tällä kaudella en jatka kirjoittajana enkä bloggaajana ainakaan toistaiseksi, sillä haluan keskittyä täysillä jääkiekkoon ja omaan pelikuntooni.