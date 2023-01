Pappi Hovisen kuntoutuminen kesti odotettua kauemmin – Maalivahti uhkuu pelihaluja, kun runkosarjaa on kolmannes jäljellä

Kaikki pisteet ovat tarpeen

Ennen tulevia pelivuosia pelattavana on kuitenkin kuluva kausi.

Jäljellä olevien seitsemän viimeisen runkosarjaviikon aikana käydään kovaa taistelua niin suorista puolivälieräpaikoista kuin pudotuspeleihin pääsemisestä.

Sportilla on kirittävää, jotta toiveet pudotuspeleihin pääsystä toteutuisivat. Jos Hovinen on vaikean syksyn jälkeen pääsemässä omalle parhaalle tasolleen, Sportin mahdollisuudet paranevat huomattavasti.

Mahdollisuuksia onnistua parantaa se, että näinä aikoina Sportin peruspelin sapluuna on varsin tiiviissä kuosissa.

– Tiukat pelit ovat ruokkineet joukkueen itseluottamusta. Olemme puolustaneet hyvin. Pitää vain jatkaa samaan malliin, sanoo Hovinen.

Kaikki matsit ovat tiukkoja, kun pisteitä tarvitaan.

– Minusta on kiva pelata sellaista joukkuetta vastaan, joka ei vain pelkästään seiso träpissä. On myös maalivahdille kivempaa, kun mennään päästä päätyyn. Joka pelissä on iso panos. Mikäs sen parempaa!

Vaasan Sport pelaa keskiviikkona 25.1. kotiottelun kello 18.30 Pelicansia vastaan.