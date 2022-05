Pastellivärejä ja perinnekasveja – poimi televisiosta tutun puutarhurin vinkit kesäpihaan

Kevät on ollut kylmä ja pitkä, mutta nyt on aika ryhtyä istutuksiin ja muihin puutarhahommiin. Kävimme kysymässä yrittäjä ja puutarhuri Lena Gillbergiltä, mikä on tänä keväänä suosittua.

Omavaraisuusviljely kiinnostaa ihmisiä nyt.

– Ihmiset haluavat pärjätä itse. Kotiviljely on ollut suosittua jo pitkään, ja koko ajan vain yhä enemmän, Gillberg sanoo.

Asiakkaat myös tietävät viljelystä paljon, kyselevät ja ovat kiinnostuneita.

Tomaatti on nosteessa

Tomaatti on vuoden vihannes, ja Gillberg uskoo sen näkyvän suosiossa. Hänen mukaansa tomaatti on harrastajaviljelijällekin helppo kasvattaa. Se sopii yhtä lailla parvekkeelle, terassille, kasvihuoneeseen kuin avomaallekin.

– Sen voi kasvattaa myös siemenestä, mutta valmiista taimesta on helpointa aloittaa. Tomaatti tarvitsee kuitenkin lämpöä, joten ulkona sitä voi pitää vasta, kun on lämpimämpää. Myös lannoitus on tärkeää, Gillberg muistuttaa.