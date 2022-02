Perinteikäs Ernst avasi ovensa tiistaina remontin jälkeen

Perinteikäs vaasalaisravintola Ernst Salonger avasi ovensa remontin ja yrittäjävaihdoksen jälkeen tiistaina.

Ravintola Strampenin omistaja Robert Ekman on nyt yrittäjänä myös Ernstissä.

– Tämä on ollut kiinnostava projekti. Olemme syksystä lähtien pikkuhiljaa remontoineet Ernstiä. Kiirettähän ei ole ollut, koska koronarajoitukset ovat olleet päällä. Nyt kun ne poistuivat edes osittain, on kiva avata ovet asiakkaille, Ekman hymyilee.

Kolme osaa

Ernst Salonger jakautuu kolmeen osaan, ja jokaisella on oma profiilinsa.

– Hietasaarenkadun puolella olevaan ravintolaan voi tulla vaikka töiden jälkeen tai ennen tai jälkeen teatteriesityksen istumaan iltaa. Se on eurooppalaistyylinen bistro, jossa satsaamme hyviin viineihin, mutta siellä saa myös pientä purtavaa, Ekman kuvailee.

Suureen ravintolasaliin on käynti Wasa Teaterin aulasta, niin kuin ennenkin.

– Täälläkin on tarjolla hyvää viiniä, ja meillä on oma viinihuonekin. Myös tänne voi tulla istumaan vaikkapa teatteriesityksen jälkeen. Osa teatterin väliaikatarjoilusta hoidetaan myös täällä.

Ravintolasalista on erotettu kevyillä, nauhamaisilla verhoilla oma tilansa ruokailijoille. Pöydät on katettu Kirkkopuistikon puoleiselle osalle salia. Siellä on myös yksi pieni kabinetti.

– Ruokapuoli on avoinna vain iltaisin. Lounastarjoilua meillä ei ole.

Keittiö on avoin suureen saliin päin siten, että asiakkaat voivat seurata ruuanvalmistusta.