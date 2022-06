Persoonaa voi tuoda esille monin tavoin - Ylioppilaskuvia otetaan niin ulkona kuin studiossakin

Persoona ilmennetään eri tavoin

Miljöön lisäksi ylioppilaan persoona tulee esiin vaatetuksessa.

– Ei ole enää sellaista, että kaikilla on samanlaiset puvut ja samanlaiset mekot, mikä on todella mukavaa. Se rentouttaa kuvattavaa itseään, kun on vaatteet, joissa on hyvä olla.

Myös kukkavalinnat ovat muuttuneet. Gladerin mukaan ruusu ei ole kuvissa enää välttämätön. Sen tilalle voidaan halutessa valita jokin toinen mieleinen kukka.

Ylioppilaan persoona otetaan huomioon myös kuvaustilanteen ohjaamisessa.

– Totta kai haluaisimme hammashymyn kuviin, koska se on usein se, mitä varsinkin sukulaiset haluavat. Siihen ei kuitenkaan pakoteta.