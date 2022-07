Pidempiä biisejä kuin Miles Davisilla – Vaasalainen Jockefeller Jazz Quartet julkaisee toisen levynsä

Seitsemän minuutin rypistyksiä

Jockefeller Jazz Quartetin ensimmäinen levy Jatsia kullekin tehtiin juuri ennen koronaa vuonna 2020.

Levy sai hyvän vastaanoton sekä kuulijoilta että Suomen jazzpiireissä, ja sitä soitettiin muun muassa Yleisradion Jazzklubissa.

– Ensimmäinen levy oli lavea kattaus. Se sisälsi jazzia swingistä grooveen, kertoo yhtyeen keulamies Jouko Pesu.

Torstaina julkaistava Sagittarius A* -levy on eri maata.

– Levy on instrumentaali, kuten esikoislevykin, mutta nyt on keskitytty groovempaan musaan. Ajoittain meno onkin tosi funkya. Kappaleessa Snow plow ollaan jo proge-tunnelmissa, ja nämä tunnelmat johtivat levyn nimeen.

Sagittarius A* viittaa Linnunradan keskustassa olevaan, Jousimiehen (Sagittarius) tähdistön suunnassa näkyvään, radiosäteilyä lähettävään taivaankappaleeseen, ja myös musta aukko liittyy asiaan.

Uutuuslevyn kappaleet ovat pitkälti kosketinsoittaja, saksofonisti Holmlundin säveltämiä. Mukaan on otettu yksi cover-biisi, Miles Davisin So What.

Davis tunnetaan muun muassa minuuttitolkulla jatkuvista kappaleista, fuusiojazzin merkkipaaluista.

– Huvittava yksityiskohta on, että So What on levymme lyhyin biisi. Yleensähän Davisin biisit tapaavat olla venyväistä sorttia. Mutta oman tuotantomme biisit ovat rakenteeltaan monimuotoisempia, kestoltaan noin seitsemän minuutin rypistyksiä, Pesu kuvailee.

Jockefeller Jazz Quartetin levynjulkistuskeikka to 14.7. klo 19 Vaasan kävelykadulla.