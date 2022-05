"Pieni vaiva ja hyvä tapa auttaa" – näin vaasalaiset auttavat ukrainalaisia ihmisiä ja eläimiä

Matka on kissoille suuri rasitus

Curic on hoitanut Ukrainan sodan aikana pariakymmentä ukrainalaista lemmikkiä. Niistä puolet on ollut koiria ja puolet kissoja. Curicin tuntuma on, että kissat ovat pitkästä matkasta stressaantuneempia ja huonommassa kunnossa kuin koirat.

– Se on niille iso tapahtuma ja rasitus, sillä ne joutuvat matkustamaan yleensä kantolaatikossa. Ne eivät ehkä ole yhtä tottuneita ulkomaailmaan kuin koirat, jotka pääsevät matkankin aikana liikkumaan ja ulkoilemaan. Eläimet myös aistivat ihmisen stressin.

Hän ei ole kysellyt asiakkailta, kuinka pitkä matka on sujunut kissojen kanssa.

– Ihmiset vaikuttavat niin surullisilta, etten halua vaivata heitä.