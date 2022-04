Pizzalähetit ovat vauhdissa – nämä ovat koululaisten suosikkileikit Suvilahdessa

Suvilahden koulun ykkösluokkalaiset istuvat malttamattomina liikuntasalin lattialla. Oppilaiden silmät suurenevat, kun he näkevät ohjaajien kantavan pinossa ympyröiden, neliöiden ja kolmioiden muotoisia paloja saliin. Innostunut supina hiljenee opettajan puhaltaessa pilliin.

Geometriset kuviot ovat nyt pizzoja.

Pizzalähetti on leikkinä ykkösluokkalaisille entuudestaan tuttu. Tehtävänä on pudottaa toisen kämmeneltä litteä pala ilman, että oma pizza tippuu. Jos pala putoaa, on sanktiona viisi haarahyppyä.

Pizzalähetti kuuluu monien ryhmäläisten lempileikkeihin.

– Hauskinta pizzaleikissä on juokseminen ja toisen pizzan pudottaminen, Enni Haapala kertoo.

– Myös oman pizzan putoaminen on hauskaa, Lilja Ahlvik täydentää.