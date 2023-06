”Pohjalainen taide on vahvaa ja moninaista” – Kymmenen taiteilijaa juhlanäyttelyssä Pohjanmaan museossa

Eläimet lohduttavat

Kuraattori halusi näyttelyyn vahvoja teoksia, jotka ovat vaatineet pitkäjänteistä työskentelyä.

– Näyttely on samalla kunnianosoitus taiteelliselle työskentelylle, hän huomauttaa.

Sellaisia tekee muun muassa Tiina Laasonen Seinäjoelta. Hänellä on näyttelyssä kaksi puusta tehtyä teossarjaa. Toisessa hän on muistellut lapsuuttaan, jolloin hän rakasti tehdä paketteja ja kiharsi nauhaa saksen kärjillä. Nyt hän on saanut puunkin kippuraan.

– Tämä on pitkäkestoista, hidasta työtä ja siinä on monia työvaiheita, joita toistan. Mutta työstäessäni puuta olen onnellisimmillani, hän kuvailee.

Puuta käyttää nykyään myös tekstiilitaiteesta, valokuvista ja videoista tunnettu Mia Damberg.

Hänen taiteensa käsittelee muistia ja lapsuutta.

– Ei niitä aurinkoisia päiviä, vaan tummempiakin tunnelmia, kuten millaista on kasvaa syystä tai toisesta huonosti toimivassa perheessä, taiteilija kertoo.

Eläimet voivat olla siinä suureksi avuksi.

– Itselleni eläimet ovat aina tuoneet lohtua: hevoset, koirat, kissat. Kommunikaatio ja yhteenkuuluvaisuuden tunne ihmisen ja eläimen välillä voi olla selviytymiskeino.