Pohjalaisia nojaa perinteisiin – Vaasassa oopperaa kahden vuoden jälkeen

Isot lauluvoimat

Oopperassa soittaa Vaasan kaupunginorkesteri Anna-Maria Helsingin johdolla.

– Pohjalaisia on mielestäni ehdottomasti parhaita oopperoita, joita Suomessa on kirjoitettu. Musiikissa on kaikkea: kansanmusiikkia, tanssia, romanttisia duettoja, aarioita, suuria tunteita ja dramatiikkaa.

Oopperassa kuuluvat myös tunnetut pohjalaiset kansansävelmät, kuten Enkä minä hurjan luontoni tähären.

Solisteista moni on uusia kasvoja oopperalavalla Vaasassa. Pääparina ovat Jussi Vänttinen ja Saara Rauvala, jotka ovat aviopari oikeassa elämässäkin.

– Rakkauspätkiin on helppo samaistua, sillä olemme vasta menneet naimisiin, he hymyilevät.

Pahan venäläisen vallesmannin roolin tekee Mika Nikander. Hän on mukana myös Vaasan oopperayhdistyksen puolesta ja harjoituttanut kuoroa.

Vaasan Oopperan kuoro on nyt suurempi kuin aikoihin. Nikander ja oopperakuoron Tuulia Herttua tekivät suuren työn, jotta saivat kuoroon vahvistusta.

– Olen soitellut läpi ylioppilasteatteri Rampissa ja kaupunginteatterin musikaaleissa olleita nuoria miehiä. Nyt kuorossa on 31 laulajaa, Herttua sanoo.

Pohjalaisia

Oopperan ensi-ilta on Vaasan kaupunginteatterissa 14.1.

Esityskausi on lyhyt, 12 esitystä.