Pohjanmaan Vuoden duunari löytyi Vaasasta: "Mukavaa porukkaa ja hurttia huumoria"

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK palkitsi tänä vuonna ensimmäiset Vuoden duunarit.

Pohjanmaan ensimmäiseksi Vuoden duunariksi valittiin Laihialla asuva ja Vaasassa ABB Smart Power Oy:ssä työskentelevä Miia Penttilä.

– Se oli kyllä hämmentävän mahtava huomionosoitus varsinkin, kun kriteerinä oli positiivinen duunari-identiteetti. Tuntui todella hyvältä, että on antanut itsestään sellaisen kuvan, että on ylpeä siitä, mitä tekee, Penttilä kertoo.

Palkinto jaettiin jokaisella SAK:n toimialueella samoilla kriteereillä.

– Vuoden duunari on innostava työyhteisön jäsen, joka omalla toiminnallaan luo hyvää yhteishenkeä työpaikallaan. Hän on ammatistaan ylpeä ja tuo sitä myös rohkeasti esille, kertoo SAK:n alue- ja järjestöasiantuntija Sanni Halla-aho.

Mikä on duunari?

Penttilän mukaan duunari on jokapäiväisen työn tekijä.

– Meitä on tehtaissa, meitä on kaupoissa, meitä on sairaaloissa – joka puolella. Duunarit ovat niitä, jotka pitävät maan pyörät pyörimässä.

Duunarina oleminen ei automaattisesti tarkoita sitä, että työ olisi raskasta ja likaista.

Esimerkiksi tehdasympäristöt ovat muuttuneet siisteiksi ja mukaviksi työympäristöiksi.