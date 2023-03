”Punnitus on ensimmäinen voitto” – Erika Ketola on voittanut MM-, EM- ja SM-kultaa kädenväännössä.

Painonpudotus valmistaa henkisesti

Painon tarkkailu kuuluu kädenvääntöön, vaikkei se toki helppoa ole. Rutiineja rakastavana ihmisenä Ketola kuitenkin pitää siitä, että tietää tarkasti, mitä tehdä.

– Jos painosarjani on sellainen, että punnitukseen voi suoraan vain kävellä, en ole valmistautunut henkisestikään samalla tavalla, kuin jos painoa on täytynyt pudottaa. Punnitus on minulle ensimmäinen voitto, ja loput otetaan pöydässä.

Painonpudotuksen jälkeen moni voisi himoita kaikkein epäterveellisimpiä herkkuja, mutta Ketolan mukaan hän kaipaa arkista, hiilihydraattipitoista ruokaa: puuroa ja leipää.

Ketolan normaalit ateriatottumukset noudattelevat tiettyä kaavaa arkisin. Aamulla puuroa, marjoja ja raejuustoa, lounaalla ja illallisella salaatti, keitto tai esimerkiksi kanawokki-ateria, välipalana rahkaa ja pähkinöitä ja illalla rahkaa tai raejuustoa. Ravintolassa Ketola tilaa listalta, mitä huvittaa, vaikkapa juustolautasen ja viinilasin, ja saattaa herkutella viikonloppuisin.

Hänellä ei ole ravintovalmentajaa, vaan hän on löytänyt keinonsa itse yrityksen ja erehdyksen kautta. Hän painottaa, että tavalliselle painonpudottajalle hänen konstinsa eivät toimi, sillä kilpailijan painonpudotus on hyvin hetkellinen, eikä jatkuva jojoilu ole terveellistä.