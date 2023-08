Pyöräbaanan rakentaminen alkoi

Hietasaarenkadun kävely- ja pyörätien rakentaminen alkoi viime viikolla.

Hietasaarenkadulle rakennetaan kilometrin pituinen pyörätie sekä erillinen jalkakäytävä, joka yhdistää sisäsataman ja suunnitteilla olevan Wasa Station -monitoimikorttelin.

– Myöhemmin sitä on tarkoitus jatkaa kohti Kivihakaa, kävelyn ja pyöräilyn projekti-insinööri Samuli Huusko kertoo Vaasan kaupungin tiedotteessa.

Hankkeen päätoteuttaja on GRK Suomi ja allianssiin kuuluvat myös Vaasan kaupunki ja Sitowise.

Pyöräilybaanan rakentaminen etenee vaiheittain ja jatkuu vuoden 2023 loppuun. Työt vaikuttavat liikkumiseen Hietasaarenkadulla vuoden 2023 loppuun, ja tienkäyttäjien toivotaan kiinnittävän huomiota vaiheittain muuttuviin liikennejärjestelyihin.

Kulku kaikkiin kiinteistöihin varmistetaan koko rakennushankkeen ajan. Rakennustöistä saattaa aiheutua meluhaittaa lähistöllä oleviin kiinteistöihin arkisin kello 7–18.

Hietasaarenkadun pyöräbaanan rakentaminen on osa isoa pyöräilyhanketta, jonka tavoitteena on lisätä korkealuokkaisia kävely- ja pyöräilyteitä Vaasassa. Pyöräilyhanke kestää vuoteen 2029 saakka, ja sen aikana Vaasaan on tarkoitus toteuttaa 50 kilometrin kävelyn ja pyöräilyn laatukäytäväverkosto sekä muita pyöräteitä oheispalveluineen. Pyöräteiden rakentamisen toteuttaa Vaasan Pyöräilyallianssi.

Keskustan ja eri kaupunginosien välisten baanojen on tarkoitus helpottaa liikkumista eri puolille Vaasaa. Lisäksi hanke edistää Vaasan kaupungin tavoitetta olla hiilineutraali 2020-luvun loppuun mennessä.