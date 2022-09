Railakasta komediaa syysiltoihin

Ruotsin tunnetuin rikollinen

Netflixissä on kiinnostava minisarja Clark, joka kertoo toisesta legendasta, Clark Olofssonista. Olofsson on Ruotsin tunnetuin pankkiryöstäjä, jonka on sanottu olevan maan ensimmäinen julkkisrikollinen.

Sarjassa on otettu runsaasti taiteellisia vapauksia. Sarjan parissa viihtyvät varmasti varsinkin äijähuumorin ystävät. Ronskilla ja roisilla huumorilla höystetty sarja valottaa Olofssonin lapsuutta, nuoruutta ja rikollisuuden kierrettä.

Sarjan ehdoton tähti on nuori Bill Skarsgård, joka tekee uskomattoman roolisuorituksen Clarkina. Skarsgård onnistuu roolissaan sekä sekopäisenä bileiden kristallipallona että lapsuuden traumoista ja vaikeasta isäsuhteesta kärsivänä miehenä. Kaiken keskiössä on kuitenkin aina hän itse.

Sarjan on ohjannut Jonas Åkerlund, joka on ohjannut musavideoita suurille tähdille, kuten Madonnalle ja Taylor Swiftille. Monipuolinen kokemus näkyy ohjauksessa. Åkerlund yhdistelee hienosti erilaisia tyylilajeja kerronnassa, ja onnistuneet leikkaukset luovat erinomaisen pohjan hyvälle komedialle.

★ ★ ★ ★ ★