Raippaluoto kutsuu kesämatkailijoita – koe ainakin nämä viisi kohdetta

2 Uimarannat

Kesäretkeen kuuluu myös uimatauko – joskin vesi saaristossa on huomattavasti kylmempää kuin kaupungin rannoilla.

Raippaluodossa on Mustasaaren kunnan nettisivujen mukaan kuusi virallista uimarantaa. Södra Vallgrundissa uimarantoja on kaksikin. Sommarösundin uimaranta on tien varrella kapeassa lahdessa. Bulleråsin ranta on piilossa oleva helmi ja sinne on hieman ajamista hiekkatietä pitkin. Ei kannata luovuttaa, vaikka tie kulkee melkein pihapiirienkin läpi. Sen päästä löytyy suojaisa uimaranta ja vierasvenelaituri, jonka penkeiltä on mukava katsella merelle.