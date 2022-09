Rakkaus kaiken muuttaa voi – Vaasan kaupunginteatterin West Side Story on suurten tunteiden vauhdikasta vuoristorataa

West Side Story. Käsikirjoitus Arthur Laurents, suomennos Sami Parkkinen. Sävellys Leonard Bernstein, laulujen sanat Stephen Sondheim. Ohjaus Seppo Välinen, kapellimestari Sauli Perälä, koreografia Reija Wäre. Lavastus Teppo Järvinen, puvustus Paula Varis, valot Olli Haakana, äänet Niklas Nybom. Rooleissa mm. Sarah Nedergård, Jussi Lukács, Maija Andersson, Jarno Hyökyvaara, Pekka Hiltunen. Ensi-ilta Vaasan kaupunginteatterissa 16.9.2022.

Vaasan kaupunginteatterin tämän syksyn suursatsaus on West Side Story, vauhdikas ja tunteikas musikaali.

1950-luvun New Yorkiin sijoittuvassa tarinassa rakkaus sykkii kuuman punaisena muutoin harmaassa, nuorten mieliä rusentavassa suurkaupungissa.

Seppo Välisen ohjaus ja Reija Wären koreografia kulkevat käsi kädessä. Puheesta lauluun liu’utaan sulavasti, ja kaikki liikkuminen, pienimmätkin eleet, on mietitty tarkasti.

Ryhmäkohtaukset ovat näyttäviä, sillä ensemblessa on riittävästi tanssivia ja näytteleviä nuoria osaajia.

West Side Story onkin nimenomaan tanssin juhlaa, niin kuin nuorisomusikaalit usein ovat. Koreografiassa on paljon hyppimistä, pomppimista, kiipeilyä ja akrobatiaa niin, että katsoja pidättelee välillä henkeä ja toivoo, ettei käy hullusti.

Teppo Järvisen suunnittelema tyylikäs lavastus vaihtuu tilanteesta ja tunnelmasta toiseen. Vaikutuksen tekevät metalliset paloportaat. Niillä kiipeillään, roikutaan ja tunnustetaan syviä tunteita.

Sauli Perälän kipparoimassa orkesterissa on peräti 12 soittajaa. Leonard Bernsteinin säveltämä musiikki on vaativaa esitettävää, mutta bändi soittaa upeasti, ja soundi on täyteläinen, muttei päällekäyvä.