Rankkoja asioita nähnyt Boss etsii uutta kotia – Tämä on tilanne Koiratarha Kulkurin muutossa

Onko vaarana, että koirilla on aggressiivisuutta?

– Kyllä me täällä huomaamme, jos on, mutta yleensä se ei ole niin mustavalkoista. Aggressiivisuuteen on yleensä jokin syy, ja on keinoja vähentää sitä. Osa koirista on aluksi epävarmoja ja vieraille arkoja, mutta kun tutustutaan, niin luottamus syntyy, Männistö sanoo.

Sen takia uudelle koiralle ei heti aleta etsiä uutta kotia, vaan ensin Männistö tutustuu, millainen koira on ja millaiseen perheeseen se sopisi.

– Tavoitteena on, ettei koiran enää koskaan tarvitsisi vaihtaa kotia. Vaikka eihän sitä ikinä tiedä, mikä omistajan tilanne on viiden vuoden päästä.

Tavoitteessa onnistutaan usein. Koiraa harkitsevilla on parin viikon tutustumisjakso. He käyvät päiväseltään koiraan tutustumassa, sitten edetään kotikäynteihin ja lopulta yökylään. Jos se sujuu hyvin, koira jää uuteen kotiinsa.

– Melkein aina uusi koti on pysyvä, todella harvoin koira palautuu meille. Parin viikon tutustumisjakson aikana karsiutuvat ne, joille juuri se koira ei sovellu tai jotka eivät ole ajatelleet koiran ottoa loppuun asti. Sanon kaikille, että on ihan ok, jos tutustumisjakson aikana huomaa, että tuo ei ole teille sopiva koira.