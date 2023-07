Remonttireiskalle ja -raijalle avuksi – Vaasan Rakennuskeskus auttaa niin kotirakentajaa ja -remontoijaa kuin ammattilaistakin

Kesä on rakentamisen ja remontoimisen aikaa niin kotona kuin mökillä ja myös julkisissa rakennuksissa.

Tänä kesänä on silti tavallista hiljaisempi rakennuskesä, sanoo Vaasan Rakennuskeskus Oy:n toiminnanjohtaja Johan Anderson.

– Normaalisti Vaasassa on 15–20 omakotirakennusta tekeillä kesässä, nyt on 4. Siihen vaikuttavat korkeat hinnat. Talopaketti on 50 000–100 000 euroa kalliimpi kuin 3 vuotta sitten. Materiaalien hinnat ovat myös nousseet ja korot ovat korkeammalla.

Pikkuremonttien teettäjillä on nyt tilaisuutensa:

– Hyvillä, luotettavilla työmiehillä, kuten putki- ja sähköurakoitsijoilla on töitä, mutta ei ole sellaisia jonoja kuin normaalisti, sanoo Vaasan Rakennuskeskus Oy:n puheenjohtaja Pekka Mäkinen.