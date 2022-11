Rewellissä tapahtuu nyt paljon – Katso mitä liikkeitä vaasalaiset toivovat kauppakeskukseen

Toinen kerros hyvä kenkäkaupalle

Kakkoskerroksessa on avattu suomalaisen Click-kenkäketjun myymälä, jonka myyjä Vilhelmiina Kankaanpää sanoo, että toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin.

– Vaikuttaa siltä, että tätä on todella odotettu, sillä Vaasan keskustassa ei ollut kenkäkauppaa. Asiakaskunnassamme on sekä nuoria että vanhoja.

Kankaanpää on iloinen siitä, että myös miehet ovat löytäneet Clickin myymälän.

– Heitä on käynyt paljon. Ehkä meillä on sellaisia merkkejä, joita he haluavat.

Sijainti kakkoskerroksessa sopii kenkäkaupalle oivallisesti.

Myymälässä asioiva Merja Pirttimäki-Luoto iloitsee uudesta kenkäkaupasta, sillä hänestä Rewell tarvitsee lisää erikoisliikkeitä.

– Toivoisin tänne uusia naisten vaateliikkeitä. Olisi kiva, jos tarjonta olisi niin suurta, että täällä voisi viettää monta tuntia viikonloppuisin.

Hän asioi usein Kivihaassa, koska ei pidä parkkipaikan etsimisestä ja maksamisesta keskustassa.