Riemukkaat muistot KY-klubista tuikkivat Vaasa-lehden somessa – Kokosimme tähän juttuun joitain helmiä

Matalat tilat jäivät mieleen

Lukijoiden muistoissa piirtyy esiin myös itse tila. Kellarikerroksen huoneet olivat niin matalia, että pitkillä miehillä otti pää kattoon.

Janne Saarijärven mukaan keikkatila, jossa bändit soittivat, oli niin matala, että esiintyjät olivat jokseenkin yleisön tasolla.

– Eturivissä repesi korvat, ja takana [oli] epämääräinen kakofonia.

Saarijärven mieleen on jäänyt myös vessa-aforismi KY-klubin miesten vessan seinästä.

– Ensin yläpuolella luki perinteinen: ”Make love, not war”, jonka alle oli joku tuhertanut: ”I’m married, I do them both”.

Timo Saha kommentoi yhtä keikkamuistoa:

– Sleepy Sleepers, vai menikö jo Leningrad Cowboys -nimellä. Oli tötterötukat, vetivät lavalle joulukuusen ja komensivat yleisön lattialle istumaan, jotta kaikki näkisi paremmin.

Ajoissa jonoon – ja joskus jonon ohi

KY-klubin jonoon piti mennä ajoissa illansuussa, viimeistään kello 18 ja viikonloppuisin jo kello 17 jälkeen, jos mieli päästä sisään.

Kovilla pakkasilla jonottajille tarjottiin kuulemma lämmintä mehua. Useampikin muisteli päässeensä joskus ikkunasta sisään, jonon ohi.

Muistojaan jakoivat myös monet KY-klubissa vuosien mittaan työskennelleet.

Siihen aikaan oli tapana, että kun maksoi pankkikortilla, kortti ”höylättiin” lukijassa, ja siitä syntyneeseen kuittiin piti maksu vahvistaa vielä omalla allekirjoituksella. Aina asiakkaat eivät olleet siinä kunnossa, että olisivat pystyneet nimmariaan tuhertamaan.

– Nyt kun rikokset ovat jo toivottavasti vanhentuneita, voin tunnustaa, että baarimikkona siellä allekirjoitettiin [joskus] asiakkaiden puolesta. Erään kaverin allekirjoitukseksi laitoin aina ”Enzo Ferrari”. Pienen paikkakunnan kotipankissa, minne kuitit menivät, hän sai siitä lähtien aina sympaattisen vastaanoton, muistelee Arto Leppilahti.

Kiitos kaikille muistelijoille!