Rintojen tutkimiseen käytetty aika voi olla elämäsi tärkein minuutti

Rintasyöpä ravisuttaa kehoa ja minäkuvaa

Rintasyövän hoitojen aiheuttamilla kehollisilla muutoksilla on keskeinen merkitys minäkuvaan, naiseuden kokemiseen ja omanarvontunnon säilyttämiseen.

Hiukset ja rinnat ovat tärkeä osa naisellisuutta ja niiden menettäminen on kova paikka. Naiset tasapainoilevat tunteiden vuoristoradassa. He pohtivat, ovatko menetyksistään huolimatta ehyitä, kokonaisia naisia.

Naiset murehtivat kelpaavatko he puolisolleen yksirintaisena. Toiset eivät halua näyttää arpia miehilleen lainkaan.

Suomessa syöpäpotilaiden oloa pyritään kirurgisten toimenpiteiden lisäksi helpottamaan monella tavalla. Jo ennen hiukset irrottavia sytostaattihoitoja potilaat ohjataan peruukkiostoksille. Sairaala myöntää peruukin hankintaan palvelusetelin. Sillä saa hyvän synteettisestä kuidusta tehdyn tekotukan.

Rintasyöpäleikattu ei poikkea massasta muutenkaan. Jos rinta on jouduttu poistamaan, sairaalasta saa mukaan rintaliiveihin pujotettavan proteesin.

Rintaproteesin kanssa pystyy elämään melko normaalia arkea. Vain parikymmentä prosenttia potilaista haluaa uuden rinnan eli päätyy korjausleikkaukseen. Suurin osa sen valinneista on alle 45-vuotiaita, aktiivista elämää viettäviä naisia.

Korjausleikkaus on jokaisen potilaan oikeus. Uusi rinta voidaan rakentaa monella eri tekniikalla. Korjausleikkaus on suurempi kuin syöpäleikkaus, mutta on sen arvoinen, sillä se johtaa usein minäkuvan selkiytymiseen, seksuaaliseen eheytymiseen ja itsetunnon kohentumiseen.

Korjausleikkaus tehdään tavallisesti noin vuoden kuluttua syöpäkasvaimen poistamisesta. Joissakin tapauksessa uusi rinta rakennetaan jo syöpäleikkauksen yhteydessä.

Korjausleikkauksen jälkeen asia etenee nänninkohotukseen ja sieltä nännitatuointiin. Näiden ansiosta rakennettu rinta näyttää hyvin luonnolliselta. Mielikuva mustasta pallerosta ja ankkurinkuvasta rinnan päällä on kaukana todellisuudesta. Tarkoitus on, ettei rintaa katseluetäisyydeltä erota aidosta.