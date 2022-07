Rompan tehtailta Hietasaareen – Suomen katsotuin kotimainen musikaali on sovitettu Vaasaan Rampin kesäteatterissa

Konkareita ja tuoreita kasvoja

Vepsua näyttelee Ida Metsäranta, joka on innoissaan roolistaan kiihkeänä futisfanina.

– Vepsu on aivan erilainen ihminen kuin minä. Vepsu on urheiluhullu, joka harkitsee, mitä sanoo. Minä olen puhelias, enkä tiedä mitään urheilusta. On kiinnostavaa päästä katsomaan asioita eri näkökulmasta.

Metsäranta on aiemmin ollut mukana muun muassa Hairspray-musikaalissa.

Musikaalin näyttelijäkaartissa on monia muitakin tuttuja kasvoja ylioppilasteatterin eri esityksistä, mutta pääosan esittäjä on Rampissa suhteellisen uusi tuttavuus.

Turmiolan Tommia esittää Roope Lappalainen, joka muutti muutama vuosi sitten Oulusta Vaasaan opiskelemaan. Kyseessä on hänen ensimmäinen iso pääroolinsa Rampissa, mutta mies ei vaikuta jännittävän musikaalilavalle nousemista.

– Olen kasvanut suomalaisen iskelmän tahtiin ja laulanut pienestä pitäen. Isäni laulaa tanssiorkesterissa, ja minäkin olen heidän kanssaan esiintynyt. Myös fyysinen työ ja pitkät päivät ovat minulle tuttuja, niin kuin roolihahmollenikin, sanoo vuosia kokkina työskennellyt Lappalainen.

Fakta: Vuonna 85 -musikaali