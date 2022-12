"Runoja on pakko kirjoittaa" – Esittelemme uutuuskirjoja Vaasan seudulta

Yöllä on hyvä kirjoittaa

Nevantakasen mielestä runoista kiinnostuneet ovat usein filosofisia ja syvällisiä ihmisiä.

– Itselleni runous on perustapa havainnoida maailmaa. Se on keino tulkita todellisuutta. Kirjoittaminen on elämäntapa.

Nevantakanen kirjoittaa öisin ja aamuyöllä, koska portsarin työ on ilta- ja yöpainotteinen.

– Ovimiehen ammatti sopii hyvin runoilijalle. Näen paljon ihmisiä ja kuulen heidän elämästään. Kun tulen yöllä kotiin, alan kirjoittaa, koska silloin ei ole hälinää eikä meteliä. Voi keskittyä vain tekstiin. Kirjoitan joka yö, sillä mielessäni on paljon ajatuksia ja asioita.

Kuitenkin myös hänellä, kuten monilla muillakin luovilla henkilöillä, on ajanjaksoja, jolloin tekstin tuottaminen on tahmeaa.

– Yritän kuitenkin pitää luovasta vireestä kiinni.