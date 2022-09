Ruokatapahtuman suosio yllätti Faroksella

Uudet ravintolat hyödyttävät vanhoja

Vaasan keskustan rantaa on kohennettu runsaasti viime vuosina ja siellä on avattu uusia ravintoloita. Faroksen naapuriin on tullut ravintola Hejm. Ekmanin mukaan he ovat hyötyneet Hejmistä ja rannan muusta uudesta tarjonnasta.

– Kaikki uudet ravintolat alueella auttavat jo toiminnassa olevia. Rannassa liikkuu nyt enemmän väkeä kuin ennen.

Hän uskoo, että valmistuttuaan myös saunaravintola Meri hyödyttää Farosta.

– Se vetää varmasti porukkaa.

Faros on auki jouluun saakka ja toimii uudisrakennuksessa. Laiva on varattu tilauskäyttöön.

– Jätämme talveksi myös muutaman pöydän ja tuolin terassille. Sielläkin voi istua, jos tahtoo.