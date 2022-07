Ryysyistä rikkauksiin – Törnävän kesäteatteri tarjoaa vauhdikkaan musikaalikomedian 1900-luvun Englannista

Sekuntipeliä Seinäjoella

Yhdeksän roolihahmon välillä vaihteleminen vaatii sekunnintarkkaa heittäytymistä.

– Ehdin juuri heittää takin ja hatun pois, saada uuden takin ja pulisongit päälle, ja sitten mennään taas!

Helpolla näytelmä ei päästä muutenkaan näyttelijöitään. Musikaalista kun on kyse, esitys roolivaihdoksineen on rytmitetty musiikin tahdin mukaan. Jokaisen lavalla olijan on roolisuoritustensa lisäksi seurattava taustalla soivaa sävelkulkua.

Erityinen vaikeuskerroin on Tuomas Uusitalolla, joka on estradilla lähes koko ajan.

– Näyttelijälle mieluisampaa on aina se, jos kyseessä on haasteellinen tehtävä, Uusitalo toteaa.

– Eikä siihen ole muuta keinoa kuin tehdä mahdollisimman paljon toistoja, sillä saa luotua rutiinin. Sen jälkeen on hyvä olla näytelmässä.

Näyttelijä vertaa parituntisen näytelmän läpimenemistä urheilusuoritukseen.

– Kyllä hiki tulee, se on varma, Uusitalo nauraa.