Saaristo on inspiroinut Lenni Paarmaa musiikinteossa koko 30-vuotisen uran ajan – "Se minulle kuin toinen koti"

Biisejä on vuosien varrella syntynyt joitakin myös Elonkerjuulle. Englanniksi Paarma on jo tehnyt omaa musiikkia Lenny & The New Wings -kokoonpanolla, mutta nyt hän laulaa ensimmäistä kertaa omia kappaleitaan suomeksi. Se on toisella tapaa henkilökohtaista. Laulujen aiheet kumpuavat eletystä elämästä.

– Kun ikää tulee, on tullut mietittyä, että mitä vuosien varrella on tapahtunut, ja olisivatko asiat voineet mennä toisin.

Hän tunnustaa, että joissain kohdin piti ihan nieleskellä, että tohtiiko noin sanoa.

– Kun panet biiseihin omia ajatuksiasi ja menet itse niitä esittämään, tietenkin avaat ja paljastat itsestäsi jotain ihan toisella tavalla. Mutta sitten, kun sanotaan, niin sitten ei enää peruutella. Siinä se on ihmisten ilmoilla, Paarma miettii.

Hän on tehnyt levyllä kaikki kappaleet itse alusta loppuun. Parin kappaleen sanoituksessa olivat avittamassa vanhat tutut bändikaverit Simo Ralli ja Juha Lagström.